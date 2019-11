in foto: L’incidente di via della Muratella (foto Facebook Angelo Vastola)

Grave incidente stradale a Roma, in via della Muratella, dove tre auto si sono scontrate nella mattinata di oggi, domenica 10 novembre. Due persone sono rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale in condizioni serie. Si tratta di un ragazzo di 20 anni e di una bambina di 10 anni.

Incidente in via della Muratella: coinvolte tre auto

Lo scontro è avvenuto alle 12.30. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e i mezzi dei soccorritori del 118. Attivata anche un'eliambulanza per il trasporto dei feriti in ospedale. Il 20enne è stato portato al San Camillo. La bambina è stata trasportata al Policlinico Gemelli. Il tratto di strada dove è avvenuto lo schianto è rimasto chiuso a lungo, tra via Cristoforo Sabbadino e via Geminiano Montanari.

Feriti un 20enne e una bambina di 10 anni

"Si continua a denunciare una strada ormai inadeguata al traffico del territorio. Una strada priva di sicurezza della viabilità", ha commentato su Facebook il consigliere di municipio Angelo Vastola. "Via della Muratella soffre il peso del transito a causa di via C. Sabbadino chiusa da un anno costringendo tutto il traffico sulla Muratella. Tre incidenti importanti in pochi giorni determinano quanto via della Muratella sia pericolosa", ha aggiunto l'esponente del Pd, che giudica "assurdo che una via storica di periferia e di campagna, debba sopportare un peso tale".