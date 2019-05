Un grave incidente è avvenuto questa mattina sull'autostrada A/1, nei pressi dello svincolo di Fiano Romano. A essere coinvolte nel sinistro sono stati due mezzi: si tratta di un'Alfa Romeo con a bordo tre persone, e un tir che la precedeva. Lo scontro è avvenuto, per cause ancora da accertare, poco prima delle 12 di giovedì. Tragica la scena cui hanno assistito gli altri viaggiatori, con l'Alfa Romeo rimasta incastrata sotto il tir. Per estrarla e liberare le persone dalle lamiere, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con ben due squadre. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata l'Alfa Romeo ad andare addosso al tir: sul posto sono presenti le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Sono tre le persone rimaste ferite nell'incidente e si tratta dei viaggiatori a bordo della macchina: due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, mentre il terzo passeggero, un uomo di settant'anni che era alla guida dell'Alfa Romeo, è grave. È stato portato via in ambulanza in codice rosso: le sue lesioni sono molto serie. La circolazione al momento è paralizzata e ci sono gravi disagi al traffico.

Roma, incidente sulla Colombo: feriti due bambini

E stanotte, invece, un altro grave incidente si è verificato a Roma, in via Cristoforo Colombo. Tre macchine si sono scontrate per cause ancora da accertare scatenando una vera e propria carambola. I primi soccorsi sono venuti dagli automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato anche il 118. In tutto sono quattro i feriti, tra i quali due ragazzini di dieci e tredici anni, portati con l'ambulanza al Bambin Gesù in codice rosso e giallo. Ferita gravemente anche la madre, portata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ferito anche il conducente di un altra macchina, un uomo di 74 anni, anche se in modo non grave.