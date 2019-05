in foto: Immagine di repertorio

Un altro incidente in via Cristoforo Colombo a Roma, dove ieri notte tre macchine hanno scatenato una vera e propria carambola. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Renault Clio, una Smart e una Fiat Punto, con il bilancio dei feriti arrivato a quattro persone, tra le quali due bambini. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, con il personale sanitario che è giunto sul posto in pochi secondi. Le persone ferite sono state medicate, con i due piccoli, uno di 13 anni e l'altra di 10 anni, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Bambino Gesù rispettivamente in codice rosso e in triage giallo. Tra gli adulti feriti c'è anche la loro madre, 50enne, portata d'urgenza all'ospedale San Camillo. La donna è arrivata al pronto soccorso in codice rosso e le sue condizioni sembrano gravi, diversamente da quelle dall'altro autista coinvolto, un uomo di 74 anni che si trovava alla guida della Fiat Punto. Sono ancora da appurare le cause e la dinamica del sinistro, con le forze dell'ordine che hanno riattivato la circolazione all'altezza di via Cesare Federici dopo aver effettuato tutti i rilievi scientifici del caso.

Un altro incidente su via Cristoforo Colombo

Quello avvenuto ieri sera non si tratta del primo incidente su una delle strade più pericolose della Capitale. Proprio qualche giorno fa un uomo di 63 anni si è sentito male mentre stava guidando in un tratto di via Cristoforo Colombo, precisamente in via di Decima. L'autista ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro altre due macchine. L'uomo è morto sul colpo e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Un altro tragico incidente si è verificato l'anno scorso, con un motociclista di 27 anni che ha perso la vita proprio mentre stava percorrendo la strada che porta a Ostia. Il giovane si è andato a schiantare contro un auto ed è stato sbalzato dalla sella: dopo un volo di diversi metri il ragazzo è caduto rovinosamente sull'asfalto, con i medici che hanno provato in tutti modi a salvarlo, ma invano.