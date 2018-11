in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Tragedia in via Cristoforo Colombo a Roma. Un motociclista di 27 anni è morto dopo un incidente che ha coinvolto la sua moto e un'auto. Un'altra giovane vittima della strada, precipitata dal suo veicolo a due ruote. Il dramma è successo ieri pomeriggio, sabato 10 novembre. Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'altezza di via Cesare Federici. L'auto e la moto si sono urtate e l'impatto è stato violentissimo, tanto da non lasciare scampo al 27enne. Il motociclista, infatti, è stato sbalzato dalla sella e, dopo un volo di diversi metri, è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale San Giovanni con l'ambulanza in codice rosso ma il ragazzo non ce ‘ha fatta ed è deceduto poco dopo. I medici hanno fatto il possibile ma le ferite e i traumi riportati erano troppo gravi da risultargli fatali. La polizia locale ha svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. I due veicoli incidentati sono stati sequestrati e sono in corso le indagini.