Traffico e disagi su Ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino. Nei giorni scorsi infatti, il forte vento che ha imperversato su Roma e sul Lazio provocando danni e mietendo vittime, ha creato problemi alla viabilità della strada, facendo cadere transenne e ringhiere. Sono tantissimi pendolari che hanno segnalato i disagi, con lunghe code e circolazione congestionata per i danni dovuti al maltempo e non si esclude una probabile chiusura, come è accaduto ad agosto scorso, in occasione dei lavori per gli interventi alla struttura del ponte. Gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico, situazione che probabilmente si registrerà anche nella giornata di oggi, martedì 26 febbraio, con tempi di percorrenza della strada che potrebbero superare un'ora. "È assurdo quello che sta accadendo a Fiumicino! È più di un'ora e mezza che sono in macchina e dall'aeroporto ho percorso a malapena 2 chilometri – ha scritto ieri sera Roberta, immortalando i veicoli in fila indiana davanti e dietro la sua auto – A che ora riuscirò a raggiungere casa a Isola Sacra? E non oso immaginare la povera gente che deve arrivare ad Ostia". Ponte della Scafa è l'unico ponte infatti che collega Ostia a Fiumicino.

Ponte della Scafa: percorso alternativo, strada deviata

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, ha preso provvedimenti e ha firmato un'ordinanza per deviare il traffico di Ponte della Scafa, ora regolamentato da un semaforo provvisorio e alcuni new jersey mobili. I veicoli che arrivano da Fiumicino potranno accedere al Ponte della Scafa solo percorrendo via dell'Aeroporto, mentre quelli che arrivano da Ostia potranno scendere dal ponte e transitare solo su via dell'Aeroporto con senso senso unico. L'ordinanza resterà in vigore fino alla fine dei lavori di Anas, prevista tra martedì notte e mercoledì mattina, per la messa in sicurezza del ponte. Tuttavia le deviazioni non riguardano i mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso. Inoltre il sindaco Montino invita "tutti coloro che non hanno necessità impellente di percorre il ponte della Scafa o che vivono in prossimità del Grande Raccordo Anulare, a scegliere percorsi alternativi per evitare di ritrovarsi in un ingorgo che renderebbe molto lungo il tempo di percorrenza".