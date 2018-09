in foto: Foto Twitter

A Roma la circolazione della Metro A è tornata regolare. Ieri la tratta era stata chiusa tra le stazioni di San Giovanni e Ottaviano per verifiche tecniche dovute a un principio di incendio divampato in una galleria. All'ora di punta di rientro dal lavoro il servizio è stato interrotto e sono state attivati i bus-navetta. Nonostante questo, migliaia di persone hanno avuto difficoltà a rientrare nelle loro abitazioni, con le difficoltà maggiori che si sono registrate a Termini e a piazzale Flaminio, dove centinaia di pendolari hanno affollato le pensiline Atac in attesa di una navetta. In seguito alle verifiche dei vigili del fuoco la circolazione è stata ripristinata su tutta la tratta. Aperta anche la stazione di Piazza di Spagna, che era stata momentaneamente chiusa a causa di un guasto tecnico. Il problema e l'interruzione a Spagna è stato segnalato alle 5 e 31 sull'account infoAtac su Twitter e risolto alle 6.07.

Alle 5 e 11 di questa mattina l'annuncio delle avvenute verifiche e della riapertura dell'intera tratta dopo l'interruzione di ieri pomeriggio: "Rete metroferroviaria/#metroa terminate verifiche tecniche nelle stazioni Termini/Repubblica il servizio è ripristinato su intera tratta. #roma FINE EVENTO".