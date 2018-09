in foto: Caos nella metro A di Roma (foto di Simona Berterame)

Caos e disagi per gli utilizzatori della metro a Roma. Sulla linea A la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni nella tratta compresa tra le stazioni San Giovanni e Ottaviano. La sospensione è stata comunicata dall'Atac attorno alle 17 e prosegue da ormai circa un'ora: su Twitter la municipalizzata, rispondendo alle tante domande (e critiche) degli utenti ha affermato di non poter fare previsioni circa i tempi di ripristino. Per quanto riguarda le cause dell'interruzione, Atac ha parlato in maniera generica di "verifiche tecniche" ma il motivo sarebbe un principio di incendio in una galleria di servizi interrata in via Marsala, dove si trovano cavi elettrici e telefonici. Nella tratta interrotta sono entrati in funzione gli autobus sostitutivi: in tanti però lamentano la scarsità dei mezzi rispetto al numero di persone in attesa. Gli autobus, secondo quanto riporta Atac, si possono prendere nelle seguenti fermate: