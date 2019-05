L'antica Roma torna ai giorni nostri grazie all'iniziativa "La Luna sul Colosseo", il progetto di visite notturne all'interno dell'Anfiteatro Flavio. Un viaggio tra gli spalti e i sotterranei di uno dei monumenti più visitati d'Italia, organizzato dal Parco archeologico e supportato dall'associazione Studio Azzurro, che ha messo in piedi una serie di spettacoli con alcune installazione per rendere lo scenario ancora più coinvolgente. "Le tecnologie digitali – spiega la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo e dei Fori Alfonsina Russo – offrono una potenzialità straordinaria di lettura e di comprensione del patrimonio avvicinando il pubblico alla storia". Le visite, sia in italiano che in inglese, prenderanno il via a novembre e si chiuderanno a fine anno: dureranno circa 70 minuti con orari che vanno dalle 20:00 alle 22:30. Per poter partecipare è necessario prenotare all'associazione, pagando un biglietto di ingresso al prezzo di 24 euro.

Le visite al Colosseo e ai Fori Imperiali per rivivere l'antica Roma

Grazie a "La Luna sul Colosseo" sarà possibile vivere un'esperienza a 360 gradi nel mondo dell'antica Roma, diventando parte integrante delle battaglie tra i gladiatori e il contesto dell'epoca grazie a delle ricostruzioni multimediali all'avanguardia. I cunicoli formati da fiaccole artificiali e la lotta tra gli animali che rivive sui muri garantirà al visitatore un'immersione totale nello scenario della Roma degli imperatori, esattamente per quanto accaduto con le rappresentazioni tecnologiche offerte per i Fori dalle spiegazioni di Piero Angela. Due percorsi simili ma al tempo stesso diversi, che si uniscono nella valorizzazione della storia della Città Eterna. Alla fine della rappresentazione all'Anfiteatro Flavio sarà possibile assistere alla visione del sogno di un gladiatore alla vigilia del combattimento, per poter vivere al meglio la visita al Colosseo sotto la Luna.