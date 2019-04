Il Foro di Cesare e il Foro di Augusto rivivranno i fasti del passato. Dal 17 aprile al 3 novembre 2019 torna "Viaggi nell’antica Roma", progetto che va avanti da diversi anni e che, grazie al lavoro di Piero Angela e Paco Lanciano, racconta la storia di Roma. Due spettacoli multimediali con i quali si percorrerà la storia dei due Fori capitolini, attraverso proiezioni e tecnologie all'avanguardia. Grazie alla collaborazione di Gaetano Capasso e della Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina si potrà vedere come i due luoghi si presentavano nell'antica Roma in tutte le loro sfaccettature. Grazie a un sistema di audio con cuffie gli spettatori potranno assistere agli spettacoli accompagnati dalla voce di Piero Angela, che ricostruirà la storia dei Fori raccontandola dalle loro origini. I due spettacoli possono essere ascoltati in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese). L'evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotti da Zètema Progetto Cultura.

Info per gli spettacoli

Biglietti Foro di Augusto

Biglietto intero: € 15,00 – Combinato con Foro di Cesare € 25,00

Biglietto ridotto: € 10,00 – Combinato con Foro di Cesare € 17,00

Gruppi: € 10,00 – Combinato con Foro di Cesare € 17,00

(gruppi superiori alle 10 unità)

Biglietti Foro di Cesare

Biglietto intero: € 15,00 – Combinato con Foro di Augusto € 25,00

Biglietto ridotto: € 10,00 – Combinato con Foro di Augusto € 17,00

Gruppi: € 10,00 – Combinato con Foro di Augusto € 17,00

(gruppi superiori alle 10 unità)

Orari Foro di Augusto

Dal 17 al 30 aprile: tutti i giorni ore 20.20 – 21.20 – 22.20 (3 repliche). Chiuso il 19 aprile per motivi di sicurezza determinati dallo svolgersi della Via Crucis al Colosseo.

Dall’1 maggio al 31 agosto: tutti i giorni ore 21.00 – 22.00 – 23.00 (3 repliche)

Dall’1 al 30 settembre: tutti i giorni ore 20.00 – 21.00 – 22.00 (3 repliche)

Dall’1 ottobre al 3 novembre: tutti i giorni ore 19.00 – 20.00 – 21.00 (3 repliche)

Orari Foro di Cesare

Dal 17 al 30 aprile: dalla domenica al venerdì dalle ore 20.20 alle 22.20 (7 repliche); sabato dalle ore 20.20 alle 22.40 (8 repliche). Chiuso il 19 aprile per motivi di sicurezza determinati dallo svolgersi della Via Crucis al Colosseo.

Dall’1 al 31 maggio: dalla domenica al venerdì dalle ore 20.40 alle 23.00 (8 repliche); sabato dalle ore 20.40 alle 23.20 (9 repliche).

Dall’1 giugno al 31 luglio: tutti i giorni dalle ore 21.00 alle 23.40 (9 repliche)

Dall’1 al 31 agosto: tutti i giorni dalle ore 20.40 alle 23.40 (10 repliche).

Dall’1 al 30 settembre: dalla domenica al venerdì dalle ore 20.00 alle 23.00 (10 repliche); sabato dalle ore 20.00 alle 23.20 (11 repliche).

Dall’1 ottobre al 3 novembre: tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 22.20 (11 repliche).

Le modalità degli spettacoli sono diverse. Per il Foro di Augusto sono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti), mentre per il Foro di Cesare si può accedere ogni 20 minuti in base al calendario pubblicato.

La storia dei Fori

Piero Angela, per parlare del Foro di Cesare, narra anche dagli scavi realizzati tra il 1924 e il 1932 per costruire via dei Fori Imperiali. Qui sorse il Foro di Cesare, ma la narrazione comincia dai resti del Tempio di Venere, voluto da Giulio Cesare dopo la sua vittoria su Pompeo. Da quei resti l'imperatore volle realizzare i suo Foro e per farlo fece demolire un intero quartiere. Vicino al Foro fece costruire la Curia, che attraverso una ricostruzione virtuale è possibile rivedere come appariva all’epoca. Per il Foro di Augusto il racconto di Piero Angela parte dall'imperatore Augusto, con il quale Roma ha inaugurato un nuovo periodo della sua storia: l’età imperiale. Grazie al racconto di Piero Angela si potrà conoscere meglio la storia dei Fori e di questi imperatori, idolatrati da alcuni, temuti da altri.