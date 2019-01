in foto: Screenshot da Google Maps

Paura in strada ad Aprilia, in provincia di Latina, dove una 49enne residente in zona ha tentato il suicidio, sporgendosi dal ponte di via Apriliana che dà sulla Pontina. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 gennaio, intorno alle ore 14. La donna è salita sul cavalcavia, si è affacciata guardando i vicoli sottostanti che passavano e ha pensato di porre fine alla sua vita, compiendo il gesto estremo. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, con possibili ripercussioni anche per i conducenti e i passeggeri delle macchine in transito, ma che per fortuna si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Una pattuglia della polizia infatti, era di passaggio al momento dell'accaduto e ha notato lo strano comportamento della donna che si trovava a piedi e sola, in piedi su un lato del ponte e ne ha intuito le intenzioni. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, insieme a una gazzella dei carabinieri e l'hanno afferrata, allontanandola dal punto di pericolo. Sul posto, è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata con l'ambulanza in ospedale. Arrivata al pronto soccorso, i medici si sono presi cura di lei ed è stata ricoverata.

Tenta il suicidio nel Tevere da Ponte Cestio

Circa dieci giorni fa una 64 anni ha tentato il suicidio da Ponte Cestio a Roma. La donna aveva intenzione di porre fine alla sua vita lanciandosi nel fiume Tevere, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale l'hanno vista e sono intervenuti. È stata una trattativa dura ed estenuante durata un’ora e mezza. I caschi bianchi hanno applicato una serie di tentativi per farla desistere dai suoi propositi. I due agenti, mantenendo la calma, hanno conquistato la sua fiducia e hanno parlato a lungo con lei. Con grande attenzione sono riusciti, attraverso alcuni escamotage, a raggiungerla, ad abbracciarla e portarla finalmente in salvo.