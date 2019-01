Era sul punto di lanciarsi nel Tevere, all'altezza di Ponte Cestio, in preda alla disperazione, quando due agenti del Gruppo Centro ex Trevi della polizia locale Roma Capitale sono intervenuti e le hanno salvato la vita. L'episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, è accaduto questa mattina, martedì 22 gennaio. Protagonista è una donna di 64 anni, che stava per suicidarsi, presa da problemi personali. Ma la scena non è sfuggita ai vigili urbani che sono immediatamente corsi in suo aiuto. Da accertamenti successivi sulla sua identità è emerso che la donna era scomparsa da Fabrica di Roma dallo scorso ottobre. I familiari avevano lanciato vari appelli, anche in televisione, per ritrovarla.

Gli agenti l'hanno tratta in salvo convincendola di rinunciare a compiere il gesto che probabilmente le avrebbe tolto la vita: è stata una trattativa dura ed estenuante durata un’ora e mezza. I caschi bianchi hanno applicato una serie di tentativi per farla desistere dai suoi propositi. I due agenti, mantenendo la calma, hanno conquistato la sua fiducia e hanno parlato a lungo con lei. Con grande attenzione sono riusciti, attraverso alcuni escamotage, a raggiungerla, ad abbracciarla e portarla finalmente in salvo. La donna poi, soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, dove ha ricevuto le cure necessarie al caso. Nel frattempo la polizia locale ha provveduto ad allertare la Sala Operativa Sociale per fornirle il supporto e il sostegno necessari.