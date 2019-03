C'è chi ruba le biciclette, chi le macchine, chi le moto. E poi c'è chi sale su una botticella, prende le briglie e incita il cavallo alla partenza. Il singolare episodio è avvenuto a Roma, nella centralissima piazza Venezia: un ragazzo di 26 anni ha aspettato che il vetturino scendesse dal carro e si allontanasse per avvicinarsi al mezzo. Una volta salito a bordo, redini alla mano, ha provato a far galoppare l'animale. Purtroppo per lui è stato notato dagli agenti del I Gruppo Ex Trevi della Polizia Locale di Roma, che lo hanno fermato immediatamente. Per adesso ancora non si sa se il ragazzo volesse davvero rubare la botticella o se la sua fosse una bravata o uno scherzo: gli agenti stanno procedendo con le indagini e con gli accertamenti nei suoi confronti. Certo è che le forze dell'ordine forse si aspettano di tutto, ma non che una persona provi a rubare una carrozza con un cavallo. Anche perché la domanda sorge spontanea: cosa pensava di farci e dove voleva andare? Di certo era impossibile che passasse inosservato per strada.

Lo scontro tra Lega e M5S sulle botticelle

E proprio poche settimana fa, le botticelle erano state al centro di uno scontro tra Lega e M5S: il partito pentastellato avrebbe voluto spostare le carrozze trainate dagli animali dal centro storico e imporre una regolamentazione del servizio. Questo sia per tutelare gli animali, costretti spesso a lavorare a ritmi molto serrati, sia per proteggere le strade del centro, spesso invase dagli escrementi dei cavalli. Per questo il M5S aveva proposto di spostare le botticelle nei parchi e nelle ville, e di limitare il servizio solo ad alcuni mesi dell'anno, evitando il periodo estivo, dove fa più caldo e c'è maggiore pericolo per la salute degli animali. La Lega però, si è opposta a questa soluzione: per questo non solo le botticelle non sono state abolite, ma rimarranno nel centro storico.