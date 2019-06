in foto: Suv blocca tram in via Labicana

Una donna alla guida di un suv ha tentato di attraversare il cordolo di cemento che delimita la corsia dei tram in via Labicana, a pochi passi dal Colosseo, ma la sua automobile è rimasta incastrata (come si vede nella fotografia). Questo ha causato guai per lei, ma soprattutto alla circolazione dei tram e delle altre vetture, poiché il traffico sulla via è rimasto paralizzato per ore. Il fatto, ripreso oggi dal Messaggero, è avvenuto nella giornata di sabato 15 giugno e la fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook Riprendiamoci Roma. Tantissimi i commenti sotto al post.

La macchina scesa dalla scalinata di Valle Giulia

L'episodio è simile a un altro accaduto nelle scorse settimane. Un automobilista ha deciso, infatti, di scendere i gradini della scalinata ‘Bruno Zevi' di Valle Giulia a Villa Borghese. La scena è stata notata da alcuni passanti, che poi hanno avvertito i vigili urbani. "I nostri agenti del II Gruppo Parioli hanno rintracciato l'automobilista che si era reso protagonista nella mattinata di oggi della condotta incivile, oltreché vietata e pericolosa, a bordo della propria auto sulla scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese", la nota del comando della polizia locale di Roma Capitale.