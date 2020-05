Sole e temperature che sfioreranno i trenta gradi: il primo week end della Fase 2 a Roma è un invito per i cittadini a cercare un momento di relax e ricreazione all'aria aperta dopo due mesi di lockdown. Ma è necessario che tutto avvengo secondo le regole, mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Osservati speciali parchi e ville, dove dal 4 maggio è permesso passeggiare e fare attività di sport individuale, ma non picnic o sport di gruppo. Al di là delle buone intenzioni individuali il rischio è che oggi gli spazi verdi della città siano presi d'assalto e per questo sono stati predisposti servivi speciali di controllo: a vigilare saranno gli agenti della Polizia Locale (anche in bicicletta), la polizia a cavallo tra i viali alberati e con i droni dall'alto nelle ville storiche come Villa Ada e Villa Pamphilij, ma anche le associazioni di protezione civile chiamate in molti municipi a dare una mano ai controlli.,

Discorso simile per le spiagge di Ostia e del litorale romano, che però restano chiuse almeno fino al 18 maggio, mentre sono ancora allo studio regole certe per permettere a tutti di andare al mare seguendo le regole. Quindi primi tuffi e tintarella primaverile sono ancora vietati. Previsti così anche per questo week end massicci controlli sulla via del Mare e via Cristoforo Colombo, quanto verso i laghi di Bracciano e Martignano e i Castelli Romani. Controlli e posti di blocco della Polizia Locale saranno dunque massicci, nella speranza che fungano soprattutto come deterrente per comportamenti inappropriati da parte dei cittadini. Le autorità ricordano che è permesso circolare all'interno della provincia di Roma e della Regione Lazio, ma non recarsi in altre regioni se non per ragioni di improrogabile necessità, e che anche la socialità in case e spazi privati deve attenersi ad alcune regole evitando assembramenti.