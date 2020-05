Siamo a venerdì e tra poco partirà il primo weekend della Fase 2: e con i controlli allentati e la possibilità di vedere fidanzati e parenti, c'è rischio di creare assembramenti che potrebbero mettere a rischio i buoni risultati raggiunti dall'inizio della proclamazione del lockdown in tutta Italia. Per questo motivo, proprio questo fine settimana, i controlli delle forze dell'ordine e della Polizia Locale saranno intensificati in tutta Roma, al fine di vedere rispettate le norme di sicurezza proclamate per l'emergenza coronavirus. A essere controllate maggiormente saranno soprattutto le strade in uscita dalla capitale verso laghi, mare e parchi, e le zone della movida, soprattutto all'esterno dei locali aperti per la vendita take-away.

Con l'apertura di locali e ristoranti per la vendita da asporto, saranno numerose le persone che questo fine settimana opteranno per andare a prendere la cena. La Regione Lazio ha varato delle linee guida al fine di consentire di operare in sicurezza ed evitare assembramenti: le persone dovranno prenotare il cibo tramite i social o telefono, andare a ritirarlo nell'ora che gli sarà comunicata, e fermarsi nel locale solo il tempo necessario al pagamento. Solo qualche giorno fa, le file chilometriche ai McDrive di Roma e Latina hanno confermato che saranno moltissime le persone che usufruiranno del servizio da asporto, recentemente riaperto in tutto il Lazio.

I movimenti sono aumentati nell'ultima settimana anche perché è stato permesso di far visita a parenti e fidanzati. Il primo giorno della Fase 2 a Roma migliaia di persone si sono riversate nei parchi e nelle strade, mantenendo le distanze di sicurezza ma godendo del sole di primavera.