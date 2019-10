Roma: spara contro la finestra dell’ex e contro il centro antiviolenza dove si era rifugiata

L’uomo violento, 46 anni, dovrà rispondere dei reati di stalking e tentato omicidio. Per fortuna i colpi esplosi nella serata di domenica con un fucile di grosso calibro non hanno provocato feriti o peggio. Illesa la donna perseguitata per la sola colpa di voler sfuggire a quella relazione con un uomo violento.