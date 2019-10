Spari nella notte al Trullo, in zona Portuense a Roma. Un uomo, del quale ancora risulta sconosciuta l'identità e a piede libero, ha aperto il fuoco a colpi di fucile contro la finestra di un'abitazione in via Bosco degli Arvali. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, domenica 6 ottobre. Era ormai buio quando i residenti sono stati allertati dal boato degli spari e dall'urto dei proiettili sulla facciata della casa. Spaventati che potesse accadere il peggio e temendo che ci fossero feriti, i residenti hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo. Ma una volta giunti davanti all'abitazione, l'autore del gesto non c'era già più, dileguatosi subito dopo e fatto perdere le proprie tracce. La vicenda si è conclusa con solo tanta paura: fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.

Gli spari dopo una lite

I poliziotti hanno svolto i rilievi scientifici e ascoltato la persona che abita all'interno dell'appartamento bersaglio dell'aggressore. Secondo quanto appreso, il residente avrebbe raccontato agli agenti di aver avuto una discussione in strada con l'uomo durante il pomeriggio, uno scambio di idee piuttosto acceso. L'ipotesi è che il gesto sia scaturito a seguito della lite non risolta, come segno di minaccia o provocazione, su questo indagano i poliziotti che sono sulle tracce dell'uomo: al momento dell'aggressione era vestito di nero e portava un cagnolino al guinzaglio. Alcuni residenti lo hanno visto mentre si dava alla fuga.