Tragedia a Valle Aurelia, Roma, dove una ragazza di 13 anni è precipitata dal nono piano di un palazzo. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 29 settembre, in viale di Valle Aurelia. Secondo le prime ipotesi formulate dalla Polizia, la giovane si sarebbe suicidata. Non è chiaro il motivo del gesto. Erano circa le ore 19 quando la giovane ha perso la vita, fatale il violento impatto con il suolo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118,c he ha tentato di rianimarla, ma per la giovane, deceduta sul colpo, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco. I poliziotti del commissariato Primavalle e i colleghi della Squadra Mobile si sono occupati dei rilievi scientifici di rito e hanno transennato l'area, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio.