in foto: Metro C – Foto di repertorio

Dopo il blackout di ieri alla stazione Termini di Roma e il guasto tecnico alla linea B della Metropolitana della Capitale (con i passeggeri costretti a scendere dal metro e a percorrere a piedi i tunnel), oggi si ferma anche la Metro C. Informa Atac (alle 13,14) su Twitter che il servizio della linea C è interrotto e sostituito da bus navetta sostitutivi nella tratta San Giovanni (il capolinea della Metro C) – Centocelle a causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione.

Metro A e Metro B: servizio regolare

Servizio regolare per quanto riguarda la Metro A e la Metro B (in questi giorni interessata da lavori straordinario e con chiusure programmate da tempo).

Il guasto di ieri alla Metro B

Ieri un guasto tecnico ha interessato la metro B, nel tratto tra San Paolo e Castro Pretorio. Un treno è rimasto bloccato in galleria e il personale Atac è stato costretto a evacuare tutti i passeggeri. Nella galleria della fermata metro B Cavour i vigili del fuoco sono intervenuti per trasportare un disabile che era rimasto all'interno del convoglio fermo. Il percorso, di circa 100 metri, hanno spiegato i pompieri, "è stato effettuato con l'assistenza del personale medico del 118 e della guardia medica".