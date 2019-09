in foto: Le auto bruciate a piazzale degli Eroi

Auto in fiamme nella notte nella zona di Piazzale degli Eroi nel quartiere Trionfale a Roma. A bruciare sette veicoli tra via Tommaso Campanella e via Luigi Rizzo, che sono andati completamente distrutti. Poco prima delle due, un bagliore ha illuminato le strade. La luce e lo scoppiettio del fuoco sulle lamiere hanno svegliato di soprassalto alcuni residenti addormentati, che si sono affacciati dalle finestre. Preoccupati che l'incendio si propagasse nella zona circostante e potesse coinvolgere altri veicoli, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme ed estinto il rogo. Una volta terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno fatto la conta dei danni per verificare lo stato delle auto. Presenti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri della compagnia Trionfale che indagano per verificare le origini e la natura del rogo.

Auto e moto in fiamme davanti a un liceo di Prati

Undici giorni fa un incendio divampato in strada ha coinvolto dieci veicoli davanti al Liceo Classico Dante Alighieri nel quartiere Prati. A bruciare otto scooter e due auto parcheggiati in via Ennio Quirino Visconti, all'altezza dell'incrocio con via Federico Cesi. Le fiamme sprigionandosi tutt'intorno hanno annerito una parete esterna della scuola e il calore ha fatto esplodere i vetri delle finestre. Erano circa le ore 15 quando passanti e residenti hanno visto il rogo in strada e una fitta colonna di fumo nero salire verso il cielo. Subito hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.