Tragedia questa mattina nelle strade di Roma. Per cause ancora da accertare un autocarro del Servizio Giardini si è scontrato con uno scooter: per l'uomo alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi, è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto con l'autocarro. Sul posto gli agenti del Primo Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale per verificare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora da appurare. Il sinistro è avvenuto questa mattina alle 8.15 in via Cernaia all'incrocio con via Pietro Barbieri, al centro di Roma. Secondo le prime informazioni a perdere la vita è stato un centauro di 43 anni a bordo di uno scooter Sh: a condurre l'autocarro del Servizio Giardini, invece, un uomo di 56 anni che si è subito fermato a prestare soccorso, chiamando il 118. Per lo scooterista, però, non c'è stato nulla da fare. Il 56enne è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito per essere sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Roma, 30mila incidenti stradali nel 2019

Si tratta dell'ennesimo incidente per le strade della capitale. Si stima che solo nel 2019 siano stati 30mila i sinistri a Roma, di cui 124 con esito mortale. Colpa di vari fattori: disattenzione, uso di alcol e droghe prima di mettersi al volante, colpi di sonno e distrazioni varie. Rispetto allo scorso anno sono aumentate del 20% le persone denunciate perché alla guida in stato di ebrezza. Roma Capitale ha fatto sapere che nei prossimi mesi aumenteranno i controlli dei vigili urbani, mentre saranno installati 29 nuovi autovelox nelle strade più pericolose di Roma.