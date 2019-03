in foto: Foto di repertorio

Ieri un pitbull di grossa taglia si aggirava da solo nei pressi di ponte Testaccio, pieno centro di Roma. Vagava disorientato tra le automobili parcheggiate sul lungotevere con atteggiamento minaccioso nei confronti dei passanti, che pure hanno tentato di salvarlo, ma l'animale non permetteva loro di farli avvicinare. Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia locale del I gruppo centro sono riusciti a raggiungere l'animale dopo diversi tentativi e lo hanno affidato ai veterinari della Asl locale. Durante l'operazione un agente è stato morso e ha riportato lesioni tali da dover richiedere l'intervento di personale medico. Il pitbull è stato poi affidato al veterinario ed è stato portato presso il canile della Muratella. In seguito, attraverso il microchip e l'anagrafe canina, i vigili sono riusciti a rintracciare la proprietaria, una donna italiana, che è stata convocata presso gli uffici di Via della Greca per essere ascoltata in merito alla mancata custodia del cane.

Ieri a Nettuno, litorale sud di Roma, quatto cani di razza rottweiler hanno morso una ragazza di 17 anni, che tuttora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La giovane stava rientrando in casa e stava giocando con i cani di proprietà del padre, quando questi hanno cominciato a morderla. I vicini, intervenuti in suo soccorso, hanno lanciato dei pezzi di carne fresca agli animali per distoglierli dal loro obiettivo e hanno salvato così la 17enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.