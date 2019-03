in foto: Un rottweiler – Foto di repertorio

Per salvarla dai morsi di quattro rottweiler, i soccorritori, i suoi vicini di casa, hanno lanciato ai cani dei pezzi di carne fresca per tentare di distogliere gli animali dal loro obbiettivo. Una manovra che forse ha salvato la vita a una 17enne di Nettuno che ieri, quando stava rincasando, è stata aggredita dai cani di proprietà del papà. La ragazza è stata morsa al volto, a un orecchio, al torace e alle gambe. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri in zona Tre Cancelli. La giovane è tuttora ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo d vita.

Quando la 17enne è stata azzannata, stava giocando con i cani

Tutto è accaduto, hanno raccontato i vicini che hanno soccorso la 17enne, mentre stava giocando con i cani, che mai avevano avuto un comportamento simile in passato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Anzio che, dopo aver messo in sicurezza la ragazza e averla affidata alle cure dei sanitari del 118, hanno allertato gli operatori della Asl locale. Questi ultimi hanno sedato i cani, li hanno allontanati dall'abitazione di famiglia e ora saranno loro e i veterinari a decidere se e quando riportarli a casa. Come detto le condizioni della 17enne sono tuttora gravi, perché avrebbe perso molto sangue, ma non rischierebbe la vita.