in foto: Il rapinatore mentre minaccia il personale con un taglierino

Ha rapinato due farmacie dei Castelli Romani in dieci minuti. I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato e arrestato un cinquantenne romano. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno, quando l'uomo, con il volto coperto da una sciarpa e guanti alle mani, ha fatto irruzione all'interno di una farmacia in via Siena a Pavona di Albano Laziale e ha minacciato il personale presente all'interno, armato di taglierino. Pochi minuti dopo il rapinatore è entrato in una seconda farmacia in via Nettunense a Castel Gandolfo, facendosi consegnare i soldi. Successivamente l'uomo, ottenuto quello che voleva, è scappato a bordo di un'auto percorrendo via Nettunense e facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme i titolari che, ancora preoccupati per l'accaduto, si sono rivolti alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno ascoltato il racconto delle vittime della rapina, raccogliendo gli elementi necessari per individuare il responsabile. I militari hanno poi passato al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena per poi ascoltare alcuni testimoni che avevano visto il rapinatore fuggire.

I carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire alla sua identità e a bloccarlo in tarda serata: dopo aver ricostruito il percorso fatto in macchina dall'uomo mentre scappava hanno scoperto che abitava nella zona di Tor Bella Monaca a Roma e hanno scoperto la sua abitazione. Alla vista dei militari l'uomo si è arreso, consegnando i soldi rubati, i guanti, la sciarpa e il taglierino utilizzati durante le rapine. L'uomo è finito in manette e portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.