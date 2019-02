in foto: Virginia Raggi

Il prolungamento della linea B della Metro di Roma tra Rebibbia e Casal Monastero si farà. Lo ha assicurato Linda Meleo, assessore comunale ai Trasporti, nel corso della Commissione mobilità di oggi dedicata proprio all'estensione della metropolitana. "Faremo una project review per il prolungamento della metro B tra Rebibbia e Casal Monastero. Se ne sta occupando Roma Metropolitane. Vogliamo rivedere tecnicamente il progetto, una nuova ipotesi progettuale da portare al ministero per chiedere un finanziamento entro settembre o al massimo entro fine anno". Nei giorni scorsi erano montate le polemiche perché sembrava che i 5s volessero bloccare momentaneamente il progetto fino alla conclusione della causa giudiziaria con le imprese che si erano aggiudicate l'appalto per il prolungamento della metro B. Conclusione, che potrebbe avvenire tra diversi anni. "Vogliamo arrivare a una conclusione del rapporto contrattuale perché questa convenzione non ci porta da nessuna parte – ha proseguito Meleo – Attualmente c'e' una causa in corso con l'Ati che aveva ottenuto l'appalto. Nel contenzioso ci chiedono 357 milioni".

Roma, Campidoglio chiede fondi anche per nuovi tram e funivie

Nel corso della riunione, il presidente della Commissione mobilità del Comune di Roma, Enrico Stefano, ha dichiarato che saranno chiesti allo Stato non solo i soldi necessari al prolungamento della metro B tra Rebibbia e Casal Monastero, ma anche quelli per cinque tramvie, nuovi mezzi e le funivie. "Per le cinque nuove tranvie, la nuova Roma-Giardinetti, 50 mezzi e le funivie, abbiamo chiesto allo Stato 800 milioni. Per il prolungamento della metro B fino a Casal Monastero ne servono altri 300, considerando che il Comune e la Regione ne mettono circa 100 a testa. Infine chiederemo altri fondi, 200 milioni per la tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) e 50 per il tratto del tram Fori Imperiali-Venezia. Non voglio fare confronti ma se Milano ha chiesto 800 milioni Roma se chiede un miliardo e mezzo non ruba niente". L'assessore Linda Meleo ha fatto una stima del denaro da chiedere al Governo solo per il prolungamento della metro B: la cifra dovrebbe oscillare tra i 350 e i 450 milioni. "Visti i fondi comunali e regionali già presenti dovremo chiedere al ministero, per il prolungamento della metro B Rebibbia-Casal Monastero, una somma tra 350 e i 450 milioni. Naturalmente è solo una stima spannometrica".