in foto: La protesta degli studenti del Virgilio (Foto Simona Berterame)

Hanno sfilato da piazza San Calisto fino a via Giulia gli studenti del liceo Virgilio di Roma, sgomberato domenica mattina dalla polizia dopo circa una settimana di occupazione. Raggruppati dietro uno striscione con la scritta "Virgilio antogonista", gli studenti dello storico liceo del centro della Capitale hanno protestato senza creare alcun disordine, se non per la presenza di qualche fumogeno. La protesta di questa sera era annunciata: arriva dopo lo sgombero di quattro giorni fa, che sarebbe stato ordinato dalla Questura a quanto pare per un invito fatto dagli studenti all'ex brigatista Francesco Piccioni che, dopo aver saldato i conti con la giustizia, svolge l'attività di giornalista. Un invito che, come hanno spiegato gli studenti responsabili dell'occupazione dell'istituto, era però ancora un'ipotesi. Dopo la protesta di stasera, alla quale ha partecipato un centinaio di studenti, per domattina è atteso un nuovo appuntamento: un presidio davanti al ministero dell'Interno per protestare "contro le politiche xenofobe, sessiste, razziste dell’attuale governo". Sarà il preludio al corteo nazionale che è stato indetto da associazioni e movimenti per sabato.