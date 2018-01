Alberto Ianni, trentanove anni, è stato assassinato questa notte in via Sebastiano Satta, in zona Casal Bruciato, alla periferia Est della capitale. L'uomo è stato raggiunto dai killer sul pianerottolo di casa, che hanno esploso contro di lui diversi colpi di arma da fuoco per poi darsi alla fuga indisturbati. L'allarme è stato dato immediatamente dai vicini spaventati dagli spari all'interno del condominio. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che non ha potuto però fare altro che constatare il decesso del 39enne. Da quanto si apprende al momento dell'agguato la vittima era in compagnia di una donna, che è stata ascoltata dagli inquirenti.

L'omicidio di Ianni sembra un'esecuzione.

Ora si indaga per individuare chi faceva parte del commando (presumibilmente più di una persona), che ha ucciso Ianni. Si indaga sulla vita, le frequentazione e gli affari dell'uomo, per risolvere il caso di un omicidio che ha tutta l'area di essere una vera e propria esecuzione. Gli investigatori della Squadra Mobile – anche se nessuna ipotesi è al momento esclusa – propendono per un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti.