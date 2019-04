Acqua nella stazione della metro Flaminio di Roma linea A, dove oggi pomeriggio, giovedì 11 aprile, un fiume in piena si è fatto strada tra i passeggeri superando le scale d'accesso. Due entrate sono state chiuse a seguito del maltempo e della pioggia che è caduta sulla Capitale. Sul posto è intervenuto il personale che ha provveduto, utilizzando delle scope a spatola, a far defluire l'acqua. Atac ha precisato che oggi pomeriggio il servizio è rimasto sempre attivo, nonostante gli inconvenienti dovuti al maltempo. "È già la seconda volta che accade nel giro di una settimana – ha detto a Fanpage una cittadina esausta della condizione in cui versa il servizio del trasporto pubblico della metropolitana di Roma – venerdì scorso il cancello della metro di Flaminio dal lato di Piazza del Popolo era chiuso perché l'uscita si era allagata dopo la pioggia caduta durante la notte". Il maltempo che ha imperversato su Roma oggi pomeriggio ha probabilmente trovato tombini e calditoie ostruite, complice la siccità degli ultimi mesi, e l'acqua prima è confluita sul marciapiede, poi ha sceso i gradini della metro. Le persone in uscita dalla stazione, oltre che gli ombrelli avrebbero dovuto portare con sé le calosce per restare asciutti: hanno visto davanti a loro una distesa d'acqua che si faceva largo e scivolava verso l'entrata. "Ogni volta che piove a Roma si allagano strade e stazioni della metro – ha detto un utente – l'amministrazione provvede a pulire tombini e calditoie, ma poi tutto torna come prima".

Stazioni metro chiuse a Roma

La stazione di Flaminio è l'ultima disponibile prima di quella di Termini: tra queste ci sono le fermate di Spagna, Barberini e Repubblica chiuse. Per accedere al centro storico servendosi della linea A è possibile farlo scendendo a Flaminio, oppure cambiando a Termini e con la linea B scendere alla fermata Colosseo.