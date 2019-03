in foto: Il foglio, scritto al computer e attaccato con il nastro adesivo, che identifica le navette sostitutive Atac

Per cercare di diminuire i disagi causati dalla chiusura delle stazioni della Metro A di Roma, Repubblica, Barberini e Spagna, Atac ha attivato un servizio di navette sostitutive. Molte di esse, però, sono vuote, soprattutto perché cittadini non capiscono quali sono e soprattutto quali fermate effettuano. Per identificarne alcune (almeno quelle che abbiamo visto questa mattina per le strade della Capitale) bisogna leggere un piccolo cartello scritto al computer, stampato e attaccato con il nastro adesivo sul vetro anteriore del bus su cui c'è scritto: "Navetta metro". Non sono indicate le fermate che effettua la navetta, non sono indicati i tempi di frequenza, né altre informazioni utili. Per capire dove scendere (in mancanza di un collegamento internet attivo) bisogna necessariamente chiedere all'autista: ‘Che fermate effettua?'. Risposta: "Via Nazionale". ‘E poi?'. "Piazza Barberini, davanti al cinema". ‘E poi?'. "E poi stai bene così". Alla fermata molti si chiedono: "Che autobus è? Dove ferma". Non resta altro che rispondere: "Legga il cartello: navetta metro". Spaesati e spiazzati i turisti, che spesso preferiscono andare a piedi a causa delle informazioni incomprensibili.

Per il momento le tre stazioni della metropolitana, Repubblica (chiusa da ottobre), Barberini e Spagna rimarranno chiuse in attesa di verifiche sulle scale mobili. Atac sta lavorando almeno per la riapertura della stazione Spagna.

Atac, le fermate delle navette sostitutive

Sul sito di Atac sono pubblicati nel dettaglio le fermate che effettua la navetta sostitutiva:

I bus effettuano le seguenti fermate:

Direzione Flaminio

– Termini: piazzale capolinea, corsia D

– fermata 70031 viale Luigi Einaudi

– fermata 70032 via Nazionale/Torino

– fermata 70601 via del Tritone altezza piazza Barberini

– fermata 70886 via Veneto angolo piazza Barberini

– fermata 70604 Veneto/Sardegna

– Flaminio: fermata 81152 piazzale Flaminio

Direzione Termini

– Flaminio: fermata 81151 piazzale Flaminio

– fermata 70855 Veneto/Sardegna

– fermata 70858 via Veneto angolo piazza Barberini

– fermata 73889 via Barberini

– fermata 75892 via Vittorio Emanuele Orlando

– fermata 70085 via delle Terme di Diocleziano

– piazzale stazione Termini corsia D