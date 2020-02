Roma, picchiano la madre di 80 anni al culmine di una lite per l’eredità: allontanati i due figli

La donna è finita in ospedale con lesioni e traumi in diverse parti del corpo, venendo dimessa con una prognosi di venti giorni a causa delle percosse inferte dai figli. Rintracciati questi ultimi due, un 55enne e una 60enne, sono stati denunciati a piede libero e non potranno avvicinarsi alla casa di famiglia né alla madre.