Perdita d'acqua nella zona di Valle Aurelia a Roma, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo la strada è stata allagata. È successo tra via Domenico Millelire incrocio con via Sivori. A dare l'allarme, automobilisti di passaggio e residenti, allertati dalla grande quantità di acqua che fuoriusciva dal manto stradale. Secondo le informazioni apprese, l'acqua ha invaso la carreggiata ed ha reso difficile il transito dei veicoli. Sul posto, a seguito della chiamata d'emergenza, intorno alle ore 16.15 sono intervenuti i vigli del fuoco e i tecnici Acea, per chiudere il flusso dell'acqua, individuare la rottura della condotta idrica e ripararla. Come informa Luceverde Roma in un post pubblicato su Twitter, il traffico da via Ruggero Fiore in direzione via Angelo Emo e viale degli Ammiragli, chiuso da via Francesco Sivori, per evitare problemi alla viabilità e agevolare le operazioni d'intervento.

Grossa Perdita d'acqua su via Nomentana: strada chiusa

Lo scorso 15 gennaio via Nomentana è stata chiusa per una grossa perdita d'acqua in strada che ha allagato il manto stradale. La chiusura momentanea della strada ha riguardato sia i mezzi privati che quelli pubblici, le linee degli autobus normalmente in transito sono state deviate per agevolare le operazioni di riparazione della rottura. Su Twitter Luceverde Roma ha comunicato che: "Via Nomentana è chiusa (chiusa la complanare) fra via Nomentana e via Alessandro Torlonia, in direzione Monte Sacro".