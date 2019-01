in foto: Immagine di repertorio

(La Presse)

Via Nomentana a Roma è stata chiusa al traffico nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 gennaio, a causa di una grossa perdita d'acqua. Su Twitter Luceverde Roma ha comunicato che: "Via Nomentana è chiusa (chiusa la complanare) fra via Nomentana e via Alessandro Torlonia, in direzione Monte Sacro". Secondo le informazioni apprese, l'acqua ha invaso la carreggiata e ha reso difficile il transito dei veicoli. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco che sono al lavoro per bloccare la copiosa perdita e mettere in sicurezza la strada.

Disagi per gli automobilisti in stransito per il traffico e le code che si sono create. Atac ha informato gli utenti che le linee 60,62,66 e 82 in direzione centro sono state deviate, la linea 90 del filobus proveniente dal capolinea Labia, limita il servizio a Piazza Sempione.