in foto: Foto di repertorio

Il Policlinico Agostino Gemelli di Roma ha annunciato che è stato eseguito un parto di una donna positiva al coronavirus. Stanno bene sia la mamma che il piccolo. La notizia è stata riportata anche nel consueto bollettino diffuso al termine della riunione tra i direttori di tutte le as del territorio e l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unità arrivando a 164 totali ed è avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al COVID-19 ed è andato tutto bene".

Guarito un altro bambino all'ospedale Bambino Gesù

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato dimesso un altro bambino (ieri era guarito un altro piccolo paziente). Rimangono quattro i bimbi positivi a Covid-19 ricoverati in ospedale. Sono tutti in buone condizioni. Sono 500 i casi sospetti valutati dall'inizio dell'emergenza, fa sapere la Regione Lazio.

Lazio quarta regione italiana per numero di tamponi

"La Regione Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni che hanno molti più casi positivi", ha dichiarato oggi D'Amato. "Oggi registriamo un dato di 199 casi di positività e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10% ovvero al 9,5%. Sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo circa 1/3 del totale e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione. Sono partite le verifiche nelle case di riposo", ha aggiunto l'assessore.