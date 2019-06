in foto: Immagine di repertorio (Fonte La Presse)

Papa Francesco sarà nel quartiere di Casal Bertone domenica 23 giugno, per la messa e la processione del Corpus Domini. Il Santo Padre è atteso alle ore 18, quando presenzierà alla messa sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino a Roma, animata dai cori della parrocchia. Il cardinale vicario Angelo de Donatis guiderà una processione a seguito del Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, che si snoderà per le vie del quartiere popolare e che si concluderà con la benedizione del Santo Padre. Un percorso di oltre un chilometro, da via di Casal Bertone fino al Campo della Pro Roma Calcio, passando per via di Portonaccio, e via Latino Silvio. In occasione della celebrazione del Corpus Domine, saranno ospiti oltre 380 bambini che hanno ricevuto quest'anno la Prima Comunione.Coinvolte nella solennità religiosa, oltre a Casla Bertone, altre sette parrocchie: San Barnaba, Sant'Elena, Santa Giulia Billiart, San Giuseppe Cafasso, San Leone I, San Luca evangelista, Santi Marcellino e Pietro ad duas lauros.

Corpus Domini 2018 a Ostia

Papa Francesco ha celebrato la messa e la processione del Corpus Domini 2018 a Ostia, sul litorale romano, scegliendo il piazzale della parrocchia di Santa Monica. Nell'omelia Papa Francesco ha parlato dell'Eucarestia come “avvenire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa” o come “prenotazione del paradiso”. Il Santo Padre aveva scelto Ostia, perché luogo che richiama il concetto di ‘ingresso', facendo appello dell'indifferenza, per andare incontro all'atro ed accoglierlo: "Gesù desidera che vengano divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità".