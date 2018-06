"Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell'indifferenza e dell'omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità". Sono parole forti quelle pronunciate da Papa Francesco a Ostia, sul litorale romano. Il Pontefice questo pomeriggio ha celebrato il Corpus Domini davanti a migliaia di fedeli, che al termine dell'omelia sono esplosi in un significativo applauso. Un gesto che sa di voglia di riscatto e di liberazione dai problemi che affliggono questa periferia romana, nel X Municipio, in passato sciolto per mafia. Negli ultimi tempi il nome di Ostia è stato soprattutto associato a un cognome, quello degli Spada: la famiglia egemone sul territorio, che a gennaio di quest'anno è stata colpita da un blitz delle forze dell'ordine con l'accusa, tra le altre cose, di aver costituito un'associazione criminale di stampo mafioso. La famiglia di cui fa parte Roberto Spada, a processo per lesioni e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso per la testata rifilata lo scorso novembre al giornalista di una trasmissione Rai, Daniele Piervincenzi.

L'invito del Papa: Sciogliere i nodi che legano a paura e oppressione

In questo quadro, la visita di Papa Bergoglio assume un significato particolare: "L'ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e prendere il largo – ha detto il Pontefice, che poi ha aggiunto – per far questo occorre sciogliere quei nodi che ci legano agli ormeggi della paura e dell'oppressione". Il Papa ha poi invitato tutti i cittadini a "non rimanere zavorrati sulla spiaggia in attesa che qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti". "Avete provato situazioni dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte". Ingente il dispositivo di sicurezza predisposto per la visita del Pontefice: non si sono segnalate però particolari criticità.