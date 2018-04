Il "ring" dove negli scorsi giorni un vigile urbano e un venditore abusivo si sono affrontati in una sorta di match di boxe, Porta Maggiore a Roma, è stato il teatro di un nuovo blitz della polizia locale contro il commercio abusivo. Oggi agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana e del Pronto intervento centro storico della polizia locale di Roma Capitale sono nuovamente intervenuti a Porta Maggiore, sequestrando circa una tonnellata di merce varia. Si tratta di oggetti frutto prevalentemente di attività di rovistaggio nei cassonetti, che erano stati messi in vendita nell'area da cittadini di varie nazionalità. I venditori abusivi alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Non era stato così alcuni giorni fa, quando uno di loro, un immigrato di origine africana, aveva iniziato ad aggredire un vigile, che per tutta risposta aveva ingaggiato con lo stesso una sorta di incontro di pugilato. Una scena che, ripresa da un cittadino e finita su Facebook, è diventata virale, suscitando commenti sia a favore sia critiche nei confronti dell'operato del vigile.

In questa circostanza non c'è stata alcuna aggressione né alcuna scazzottata. Tutti gli abusivi sono scappati e gli agenti hanno consegnato all'Ama tutto il ciarpame rinvenuto, che sarà destinato alla distruzione. La polizia locale di Roma Capitale in una nota ha spiegato che i controlli contro l'abusivismo e il degrado non sono destinati ad arrestarsi, ma proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la città.