A Porta Maggiore, Roma, un vigile urbano fa a pugni con un ambulante. La scena è ripresa da un cittadino e il video è diventato virale su Facebook. Il comando di Polizia locale di Roma Capitale ha espresso "piena solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina e nella giornata di ieri sono stati vittime di aggressione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Dal video diffuso in rete si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare nell'attesa del sopraggiungere dei colleghi".

Non tutti, su Facebook, sono però d'accordo con la condotta dell'agente romano. C'è chi difende l'operato del vigile, chi dice che addirittura doveva impugnare una pistola e chi sostiene che non doveva mettersi a fare a pugni con il ragazzo. "Ditemi quello che volete, ma la cosa che mi colpisce di più in questo video è che l'agente anzi di tirare fuori l'arma, non per sparare ovviamente, ma per tenere sotto controllo la situazione, si mette a fare a pugni (peraltro con uno che è il doppio di lui), francamente non mi sembra il massimo di intelligenza", scrive una utente su Facebook. E ancora: "Se in quel incontro di boxe i rinforzi non fossero arrivati in tempo e se fosse stato messo ko e l'avversario si fosse appropriato dell'arma, come la mettiamo? Non vedo nessuna professionalità in ciò che ha fatto. Poi magari siete gli stessi che difendono a spada tratta il pistolero della domenica che spara ad un ladro disarmato in fuga". Altri rispondono: "La cosa che più mi da fastidio è sentire la voce in sottofondo nel video che dice “ eh no così no!” Ma cosa no ma stiamo scherzando? E come lo fermavano?". E ancora: "Il poliziotto ha agito con professionalità. Prima ha distratto il venditore abusivo con qualche colpo di autodifesa e poi, onde evitare colpi violenti atti a stordirlo, ha atteso l'intervento di due colleghi per immobilizzarlo agevolmente e rapidamente senza una colluttazione violenta. Inoltre ha dimostrato una buona padronanza della situazione visto che schivava agevolmente i colpi del più lungo, ma immensamente più lento e impacciato, avversario. Nessuna violenza esagerata e arresto eseguito: meglio di così, cosa?".