Una giornata infernale quella di oggi, domenica 21 gennaio, per muoversi a Roma: come se non bastasse il blocco quasi totale della circolazione automobilistica che interesserà gran parte della giornata, l'Atac – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale – ha annunciato che, causa guasto tecnico alla stazione di Ottaviano, la circolazione ferroviaria sulla metro A, da Termini a Battistini, è sospesa fino a nuovo ordine. Anche se sono stati annunciati bus sostitutivi per ovviare al problema, i disagi ai pendolari, ai cittadini e ai numerosi turisti che affollano Roma sono molteplici.

Domenica ecologica a Roma: blocco quasi totale delle auto.

Come detto, l'interruzione del servizio della metro A non poteva capitare in una giornata peggiore, visto che anche la circolazione delle auto è interdetta per gran parte della giornata: per migliorare la qualità dell'aria, oggi, è stato disposto il blocco del traffico di veicoli privati – comprese le auto Euro 6 – nella fascia verde dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e ancora dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Un invito ai cittadini a muoversi con mezzi alternativi che, visto il guasto alle metro A, sarà difficilmente accolto.