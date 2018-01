Domenica ecologica a Roma il prossimo 21 gennaio. Il secondo appuntamento dell'anno contro lo smog programmato da Roma Capitale, prevede il blocco del traffico privato all'interno della fascia verde dalle ore 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Il divieto è esteso anche ai veicoli Euro 6. Un modo per migliorare la qualità dell'aria, ma anche per vivere la città, le strade e le piazze in maniera diversa, magari a piedi o in bicicletta. I prossimi appuntamenti programmati con la domenica ecologica sono per l'11 e il 25 febbraio 2018.

Oltre che a combattere l'inquinamento le domeniche ecologiche dovrebbero servire anche a sensibilizzare i cittadini sui temi dell'ambiente e della sostenibilità, contribuendo a diffondere stili di vita che facciano bene alla salute e all'ambiente. Il 21 gennaio e le prossime domeniche ecologiche del 2018, saranno così l'occasione per piantare 12.000 nuovi alberi. Un'iniziativa organizzata dall’assessorato alla Sostenibilità ambientale, già sperimentata nella domenica ecologica del novembre dello scorso anno.