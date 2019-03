Virginia Raggi è comparsa nel quartiere di San Lorenzo a Roma, ma in senso figurato. Nella notte di mercoledì, in via dei Dalmati, è apparso un murales che raffigura la prima cittadina con la fascia tricolore e una birra in mano, felice e sorridente. Il ritratto è a opera di Fulcro, un artista che già da qualche tempo lavora su San Lorenzo e nella città di Roma: tanto che, già da qualche settimana, i residenti di zona e gli habitué che frequentano il quartiere hanno visto comparire su via dei Reti una scritta che adesso sembra abbastanza eloquente. "Segui il Fulcro". Ed è Fulcro questa volta a colpire a San Lorenzo, con un murales sulla sindaca Virginia Raggi che critica apertamente l'ordinanza anti alcol in vigore nella zona e rinnovata il 6 marzo.

L'ordinanza anti alcol emessa dopo l'uccisione di Desirée Mariottini

L'ordinanza anti alcol è stata emessa dal Campidoglio lo scorso novembre, dopo la tragica morte di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni violentata, drogata e uccisa in uno stabile abbandonato in via dei Lucani. Sono stati in molti a criticare la decisione del Comune di Roma di vietare l'alcol dopo le 21: una scelta che è sembrata più una mossa disperata dettata dall'ansia di dover fare qualcosa piuttosto che una reale soluzione del problema. L'ordinanza sarà attiva fino al 26 aprile e non si sa se poi sarà rinnovata. Non si sa nemmeno quanto sopravviverà questo murales a San Lorenzo, dato che qualche tempo fa un altro disegno che raffigurava la sindaca Virginia Raggi a via dei Pianellari è stato prontamente cancellato. In questo caso si trattava di un'opera di TvBoy che mostrava la prima cittadina in tuta arancione intenta a cancellare la scritta "L'arte è per sempre".