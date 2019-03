in foto: Immagine di repertorio

Stava passeggiando serenamente in strada, quando è stata avvicinata da due uomini che hanno iniziato a minacciarla di morte per rubarle la borsa. È questa la brutta vicenda che ha visto – suo malgrado – protagonista una donna e due malviventi, intenzionati a derubarla. L'episodio è avvenuto in via Tiburtina: un uomo e una donna hanno raggiunto la passante e le hanno intimato di consegnare la borsa. Prima l'hanno minacciata di morte, poi hanno iniziato a strattonarla e infine sono riusciti a strapparle di dosso i suoi averi. I due ladri sono poi fuggiti a bordo di una macchina, sperando di farla franca. Così non è stato: la donna si è immediatamente rivolta alle forze dell'ordine, denunciando l'accaduto. Dopo una rapida indagine, gli agenti del reparto volanti e quelli del commissariato Porta Pia e San Lorenzo sono riusciti a rintracciare l'uomo e la donna. Si tratta di G.A e N.E, di 42 anni: dopo essere stati identificati, sono stati tratti in arresto.

Roma, di giorno fornaio di notte ladro: arrestato per rapina

Sempre a Roma è stato arrestato ieri un uomo di quarant'anni con una doppia vita: di giorno lavorava nel suo forno di Torre Angela, vendendo il pane ad alcuni esercizi commerciali della capitale, e di notte si trasformava in rapinatore. Dopo una serie di lunghe indagini su una rapina avvenuta a maggio 2018, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità dell'uomo: e hanno così scoperto che chi aveva fatto irruzione nell'ortofrutta di via dei Monti Parioli lo scorso anno, altri non era che lui. La rapina era avvenuta di notte: il fornaio aveva intimato alla sua vittima di consegnargli l'incasso, ma l'uomo si era rifiutato. Ne è nata quindi una violenta colluttazione, finita con il ferimento del titolare dell'ortofrutta, colpito sulla testa dal calcio della pistola. All'interno dell'abitazione del fornaio sono state trovate le scarpe da ginnastica usate per la rapina e l'arma da fuoco.