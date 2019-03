in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Di giorno faceva il fornaio, impastando la farina e cuocendo il pane in forno, da vendere ai clienti nella sua attività a Torre Angela e rifornendo alcuni negozi negozi dei Parioli. Ma la notte si trasformava in un rapinatore: era la vita segreta di D.P.D., un 40enne romano incensurato, che è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. A carico dell'uomo una rapina che risale a maggio dell'anno scorso, quando con il volto coperto da un casco integrale e armato di pistola ha fatto irruzione in un negozio di ortofrutta in via dei Monti Parioli, nella zona di Roma Nord e ha puntato l'arma contro il titolare chiedendogli insistentemente di consegnargli l'incasso. Tra i due è nato un violento scontro e il rapinatore fornaio, per riuscire a scappare, lo ha colpito alla testa con l'impugnatura della pistola, poi è fuggito. Le indagini sono partite a seguito della segnalazione della vittima della rapina: il titolare dopo l'accaduto ha chiamato la Polizia che ha raccolto informazioni utili sulla dinamica dell'accaduto e sulla persona che lo aveva aggredito, per cercare di risalire alla sua identità e rintracciarlo.

in foto: La pistola utilizzata nella rapina

Gli agenti del commissariato di Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli hanno svolto alcuni appostamenti e pedinamenti fino a fermarlo. Nei suoi confronti è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità Giudiziaria, notificata ieri. Gli agenti si sono recati nel suo appartamento e l'hanno perquisito: all'interno hanno trovato la pistola utilizzata per mettere a segno il colpo, una riproduzione della Beretta modello 92 senza tappo rosso e l'hanno sequestrata. Inoltre, sempre all'interno dell'abitazione, i poliziotti hanno trovato un paio di scarpe da ginnastica molto particolari che il rapinatore fornaio indossava durante la rapina.