in foto: Voragine in via Pereira alla Balduina

Maxi voragine alla Balduina a Roma. Ieri in via Pereira si è aperto un grosso buco al centro della strada. L'area era già stata transennata da diversi giorni proprio per il rischio che si aprisse una voragine. "La situazione è molto seria. Oltretutto, per gli abitanti di via Cirino non c’è possibilità di accesso con le auto private, e nemmeno con i mezzi di soccorso in caso di bisogno", scrive un cittadino su un gruppo Facebook del quartiere.

"Eccoci qui, questa è via Pereira oggi. Dopo 25 giorni di attesa alla fine è venuta giù. Ad oggi non è ancora completata la verifica dell'area. Non c'è nessuna giustificazione a tutto questo. Il 19 novembre ho mandato una nota urgentissima su questa situazione a cui non ho ricevuto risposta. Qualcuno dovrà rispondere di tutto questo", scrive su Facebook il consigliere municipale del Partito democratico, Julian Colabello. Con la lettera, pubblicata su Facebook, il consigliere aveva chiesto all'amministrazione "di conoscere se sono state effettuate le verifiche sulla strada per identificare con esattezza la portata della cavità" e "sono stati predisposti tutti gli atti necessari all'immediato intervento e alla rimessione in pristino a tutela della sicurezza e sanità pubblica e per garantire un immediato ritorno alla normalità della zona". L'intero quartiere non è nuovo a episodi simili e nel febbraio del 2018 si verificò il crollo di una porzione di via Andronico e nella voragine furono inghiottite cinque automobili.