Manuel Bortuzzo sarà cittadino onorario di Roma. L'assemblea capitolina ha approvato con 29 voti favorevoli una mozione, a prima firma del consigliere della Lega Maurizio Politi, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a conferire onorificenza Il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito per uno scambio di persona nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019

"Dopo il terribile incidente subìto, ci ha colpito la forza di questo ragazzo per rimettersi in campo nello sport e nella vita – ha detto in aula Politi – È vero che sono tante le cose brutte che accadono in questa città ma penso che Manuel sia un esempio per come ha reagito, per come ha trattato gli aggressori sia per quello che sta facendo oggi. Non ha mai puntato il dito contro nessuno ma si è ripreso con l'aiuto della sua famiglia e delle tante persone che gli sono state vicine. Non si potrà mai garantire un mondo angelico chiunque governi ma esistono storie di persone come quella di Manuel che sono un esempio e una testimonianza. Chiediamo un voto unanime dell'aula per avere l'onore di avere Manuel cittadino della città più bella del mondo e della capitale d'Italia"

Un anno fa il ferimento per uno scambio di persona

A un anno dal suo ferimento, che ha portato alla lesione del midollo spinale quasi del tutto tranciato da un proiettile esploso contro di lui da due ragazzi di poco di più grandi di lui per un errore di persona, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di quella terribile notte del 2 febbraio 2019: "Quando ne parlo a qualcuno mi limito a chiamarla ‘quella notte in cui tutto è cambiato'. E' stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c'entravo niente".