in foto: Luigi Di Maio

Superare i campi rom e sgomberare immediatamente l'edificio che ospita la sede di CasaPound a Roma, chiede Luigi Di Maio. Con un lungo post su Facebook il vicepresidente del Consiglio ha espresso il suo parere in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi a Roma e per la precisione nel quartiere di Torre Maura, dove molti residenti e molti militanti di estrema destra sono scesi in strada per protestare contro l'arrivo di 70 rom in un centro d'accoglienza del quartiere. Notizia di oggi, l'occupazione di una casa di Casal Bruciato destinata a una famiglia rom. Di Maio ha parlato dei campi rom e delle occupazioni abusive sul suo profilo: "I fatti di questi giorni, che stanno coinvolgendo alcune periferie, evidenziano un chiaro problema di ordine pubblico. Il superamento dei campi rom è doveroso. Non perché siano rom o meno, ma perché è una questione di giustizia. La legge vale per tutti e vale anche per i rom. Questo dev'essere un messaggio molto chiaro. Ed è lo stesso messaggio che andrebbe inviato a chi, nella stessa forma, compie abusi occupando illegittimamente un edificio pubblico o privato. Credetemi, lalegge a volte è così chiara che basta applicarla. E per me vale solo la legge".

Per Di Maio esistono campi rom "che sono delle realtà vergognose" a Roma e vanno superati. "Come sta facendo Virginia Raggi, che proprio lo scorso anno ne ha chiuso uno", aggiunge il ministro del Lavoro. "Nei campi ci sono famiglie che si dichiarano nulla tenenti e poi girano in auto lussuose? Gli mandiamo la Guardia di Finanza! Ci sono altri stabili occupati da chi non ne ha diritto? Vanno sgomberati anche quelli".

Di Maio: "Sgomberiamo CasaPound"

Secondo una nota del Ministero dell'Economia lo stabile che ospita la sede di CasaPound a Roma "non rientra negli sgomberi prioritari da effettuare nella Capitale, non essendo a rischio crollo e non presentando problemi per la sicurezza". Una decisione che, aggiunge il Mef, "non è stata presa da Salvini in virtù di chissà quali presunte amicizie con i vertici di CasaPound, ma in una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza il 24 ottobre scorso alla quale ha partecipato la stessa sindaca". Queste le considerazioni di Di Maio sulla vicenda, sempre su Facebook: "Tempo fa avevo sentito parlare di priorità o meno in merito allo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound in pieno centro a Roma. Si era detto che non era prioritario sgomberarlo perché in ordine e pulito, non in condizioni fatiscenti. Scusate, quindi se io ho una casa e qualcuno me la occupa ma la tiene pulita devo starmene zitto? Ma stiamo scherzando? Cominciamo ad applicare la legge, tenendo sempre in considerazione eventuali condizioni di fragilità sociale e di famiglie in difficoltà, ovviamente". Per Di Maio bisogna superare "i campi rom, subito. E sgomberiamo CasaPound, così come chiunque occupi in modo illegittimo un'abitazione o uno stabile già assegnato a chi ne ha realmente bisogno".