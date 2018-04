in foto: La fontana della Barcaccia imbrattata dai tifosi del Feyenoord nel 2015

Non è ancora ufficiale, ma la questura avrebbe già deciso: stop di tre giorni alla vendita e al consumo di alcolici nel centro storico di Roma. In vista di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, c'è preoccupazione per l'arrivo dei circa cinquemila tifosi inglesi nella Capitale. L'ipotesi allo studio è quella di un'ordinanza che vieterebbe dal primo al 3 maggio il trasporto e il consumo in strada di bevande alcoliche e in generale bevande in contenitori di vetro. L'ordinanza potrebbe essere firmata già nella giornata di oggi.

Per la partita il programma martedì sera allo stadio Olimpico sono attesi circa 5mila tifosi ospiti e tra questi mille di loro sono ultras e quindi considerati a rischio. Il severo dispositivo di sicurezza messo a punto in queste ore dovrà consentire il controllo delle frange più violente del tifo per scongiurare possibili vendette da parte delle tifoserie per quanto accaduto la settimana scorsa a Liverpool, dove due tifosi della Roma sono accusati di aver aggredito selvaggiamente un 50enne irlandese, che tuttora è ricoverato in gravissime condizioni. Da quanto si apprende, i due tifosi giallorossi sono vicini al gruppo ultras dei Fedayn. In campo per garantire la sicurezza del match di Champions League dovrebbero essere impiegati oltre mille uomini tra polizia e carabinieri.