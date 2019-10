Ha cercato di riprendere lo zaino rubato alla fidanzata da due rapinatori che li hanno aggrediti intorno alle 23.30 in via Franco Bartoloni, nella zona della Caffarella. Un gesto istintivo, che è costato caro – forse tutto – a Luca Sacchi, un ragazzo di 25 anni: perché i ladri, invece di scappare o solo strattonare lo zaino, hanno estratto la pistola e hanno sparato in testa al giovane. Che adesso si trova in fin di vita all'ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. Il 25enne è stato già operato, ma le sue condizioni rimangono gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Roma insieme ai militari di via In Selci. Secondo le prime informazioni, i due fidanzati stavano andando insieme al John Cabot Pub in via Franco Bartoloni per passare una serata insieme agli amici. Mentre si trovavano nei press del locale sono stati però aggrediti dai due rapinatori, che volevano lo zaino della ragazza.

Rubano lo zaino alla fidanzata e gli sparano in testa: un proiettile colpisce vetrina del pub

I due hanno colpito la ragazza alla testa, facendosi consegnare lo zaino. Lei, per evitare guai, lo ha consegnato. Luca ha però istintivamente cercato di riprenderlo, non credendo che i due rapinatori fossero pronti a tutto pur di prendere un cellulare e qualche soldo dal portafoglio. E hanno estratto la pistola, sparandogli in testa. La ragazza, sotto shock, ha iniziato a urlare: gli spari, che sono stati sentiti anche dalle persone che in quel momento si trovavano al pub, hanno colpito anche la vetrina del locale, infrangendola. E rischiando di colpire qualcun altro oltre al giovane. La coppia è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre il 25enne lotta tra la vita e la morte. I due rapinatori sono scappati: per ora ancora non si sa se siano stati individuati dalle forze dell'ordine o meno.