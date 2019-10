"Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte a margine della visita all'azienda di Brunello Cucinelli, rispondendo agli attacchi di Matteo Salvini in seguito all'omicidio di Roma. "Roma è una città con una popolazione numerosa e rimane negli indici delinquenziali, complessivamente una delle metropoli più sicure d'Europa". Il premier ha anche spiegato di aver parlato con il capo della polizia Franco Gabrielli: "Non dobbiamo abbassare la soglia, ho parlato con Gabrielli e con esponenti delle forze di polizia che faranno di tutto per assicurare alla giustizia i responsabili". L'ex ministro dell'Interno era infatti intervenuto sulla vicenda del terribile omicidio di Luca Sacchi attaccando Pd e 5 Stelle. "Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine".

Omicidio Luca Sacchi, Raggi: "Vicini alla famiglia"

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi tramite un commento su Twitter. "Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati e puniti severamente. Roma è vicina alla famiglia e agli amici della giovane vittima". Per ora i due rapinatori non sono stati ancora arrestati. La procura indaga per omicidio volontario.

Meloni: "A Roma c'è emergenza sicurezza"

"Sono scioccata e infuriata dalla notizia dell'omicidio di Luca Sacchi – ha dichiarato Giorgia Meloni – Non si può morire in questo modo a 25 anni. Non è accettabile l'idea che nella Capitale d'Italia si possa essere aggrediti, derubati e infine uccisi con un colpo di pistola alla testa mentre si va al pub con la propria fidanzata. Roma vive da tempo una gravissima emergenza sicurezza ma questo non sembra importare a nessuno, a partire dalle Istituzioni che dovrebbero occuparsene. Il mio pensiero va alla famiglia di Luca e alla sua ragazza, Anastasia. Fratelli d'Italia chiede al Governo e al ministro dell'Interno Lamorgese di riferire immediatamente in Parlamento e spiegare nel dettaglio che cosa intende fare per far fronte a questa ignobile situazione. I cittadini romani chiedono risposte immediate. Basta con le promesse e gli slogan".