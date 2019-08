La fine dell'estate è ormai alle porte e per milioni di italiani si prospetta il ritorno alla quotidianità. Il 16 settembre, tra poco più di due settimane, la maggior parte degli studenti tornerà tra i banchi di scuola per dare via ad un nuovo anno scolastico. Ripresa delle lezioni che si preannuncia però turbolenta per la maggior parte degli studenti di Roma, soprattutto per i più piccoli, dal momento che alla riapertura delle porte le mense resteranno chiuse: per lunedì 16 e martedì 17 settembre, i cuochi hanno infatti indetto uno sciopero, come riporta Repubblica. I lavoratori protestano contro il nuovo bando del Comune, in particolare sull'assorbimento di 170 dipendenti della Multiservizi che lavorano come cuochi.

Il nuovo bando non piace nemmeno ai genitori

Il nuovo bando è stato contestato, già all'inizio dell'estate, anche dai genitori degli studenti. Il costo medio di un pasto, infatti, è di circa 4 euro, 3,90 per la precisione. Con una tale cifra, secondo genitori, associazioni e sindacati, non è possibile garantire un pasto di qualità agli studenti. "Con tutto il rispetto per gli animali, c'è un motivo per il quale si è detto che il prezzo del pasto da dare ai bambini è simile a quello dei cani. Basta leggere il bando per vedere che è così. Non si può garantire la qualità dell'alimentazione per i nostri figli in questa maniera" aveva detto a Fanpage.it, lo scorso giugno, Elena Schifino, segretario regionale di Filcams Cgil Roma.