Si prospetta un fine settimana intenso per le persone che solitamente si spostano a bordo della ferrovia Termini-Centocelle a Roma. L'azienda di trasporti Atac ha infatti deciso per la chiusura momentanea della tratta, in modo da effettuare alcuni lavori di manutenzione sabato 22 e domenica 23 giugno. I lavori si svolgeranno sia nelle varie fermate intermedie che al capolinea di Termini/Via Giolitti. I lavori dovrebbero durare giorno e notte e il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedì 24 giugno. Molto probabilmente saranno effettuati alcuni controlli anche sui veicoli di trasporto, soprattutto a causa di quanto accaduto qualche giorno fa, con il fumo che ha cominciato a uscire dal vagone di un trenino che percorreva la tratta tra la stazione principale della Capitale e la zona di Centocelle.

Ecco che mezzi prendere per permettere i lavori lungo la ferrovia Termini-Centocelle

In seguito agli interventi lungo la tratta ferroviaria, in particolare al capolinea, il Comune di Roma e Atac hanno disposto due giorni di chiusura per l'intera tratta tra Termini e Centocelle. Lo stop alla tratta può essere fronteggiato in vari modi, ricorrendo a mezzi alternativi per raggiungere i punti percorsi dalla ferrovia. Con la Metro C si può percorrere il tratto tra Centocelle e Sant'Elena, così come da Centocelle si può arrivare a San Giovanni per poi scendere e prendere la Metro A direzione Termini. Per i mezzi di superficie si può ricorrere al bus 50, che percorre la tratta tra Termini e Sant'Elena, e il bus 105, che occupa l'intera tratta solitamente percorsa dalla ferrovia. Per raggiungere infine il capolinea Termini/via Giolitti è possibile arrivare fino alla fermata della metro A Vittorio Emanuele e poi salire sui tram 5 e 14 verso via Giolitti.